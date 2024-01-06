شقيقة أمل علم الدين شارك في إختيار إسمها سعيد عقل وعاصي الرحباني ونزار قباني

ميرنا وليد - بيروت - يروي رجل الأعمال رمزي علم الدين، والد المحامية من أصول لبنانية أمل علم الدين، زوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، في كتابه "إحكي جالس"، أنه بعد ولادة شقيقة أمل، لم يجد الإسم المناسب لها، فإقترح الشاعر اللبناني سعيد عقل على علم الدين وزوجته إسم "رندلى".



المؤلف والملحن الراحل عاصي الرحباني، إقترح إسم "صيف" أو إسم "شتي"، أما الشاعر السوري نزار قباني، والذي كان صديقاً مقرباً من رمزي علم الدين، فإقترح إسم "ندى"، ولكن الروائية العراقية ديزي الأمير، حسمت الأمر، واقترحت اسم تالا، ووافق الوالدان علم الدين على هذ الإسم.

يذكر أن حياة رمزي علم الدين تميزت بالمغامرات، والأسفار والعلاقات التي ربطته بكبار الأدباء والشعراء والسياسيين، منهم الرئيس سليم الحص، والأديب سعيد تقي الدين، وملازمته له ما يقارب عشر سنوات، وتأثره الشديد بشخصه، وحتى بأسلوبه. ويقول المؤلف: "أحببت الكتابة، ولكني لم أجد الوقت الكافي لأكتب، وأعبر عما يختلج في نفسي".