محمد محمود: "إسعاد يونس شبعتني ضرب في عصابة عظيمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث الفنان محمد محمود، عن فيلمه السينمائي "عصابة عظيمة" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقال محمد، بالمؤتمر الصحفي للفيلم : "إسعاد يونس.. كانت سبب ان الناس عرفتني في (أمير البحار) وأنا بحبها على المستوى الإنساني قبل الفني، وتعاملت معاها في فيلم (من أجل زيكو)".

وتابع: "إسعاد شبعتني ضرب في الفيلم ده، وآخر يوم تصوير كان بالنسبالي نكد".

وأضاف :"أنا بميل لكوميديا الموقف وزي الشخصية ما توديني بعملها، ووائل إحسان مبدع يقدر يطلع كل حاجة من الممثل".

وردت إسعاد يونس على كلام محمد محمود :"كنت خايفة الناس تكرهني من كتر ما أنا بضربه".

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.