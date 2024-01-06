إسعاد يونس عن شخصية الكفيفة في "عصابة عظيمة": "عشت مع عمار الشريعي هذه اللحظات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن تجربتها بفيلم"عصابة عظيمة" وشخصية السيدة الكفيفة التي جسدت دورها بالفيلم.

وقالت إسعاد، بالمؤتمر الصحفي للفيلم : "طول الوقت ذوي الهمم بيعلمونا.. وعشت مع عمار الشريعي هذه اللحظات وكنت صديقة مقربة منه، وكنت بقوله علمني استشعر ازاي".

وأضافت، أنها لم تكن تتدخل في أي أمور تخص الإنتاج خلال مراحل التصوير، مؤكدة أنها تحترم المخرج.

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.