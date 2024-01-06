مي عمر جريئة وداليا مصطفى بـ"ميني جيب"..10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ظهرت فيها مرتدية"ميني جيب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نرسل لكم كل الحب والقوة".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بميني جيب، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في صورة سيلفي التقطتها.

داليدا خليل

كشفت الفنانة داليدا خليل، عن إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري"حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن أحدث إطلالة لها عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما دماغك تزاولك وتلسع فجأة..صباح اللسعان".

فرح الزاهد

الفنانة الشابة فرح الزاهد ظهرت بصحبة شقيقتها "هنا"، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وهنأتها بعيد ميلادها، قائلة:"عيد ميلاد سعيد لكل شئ عندي".

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية إطلالة شتوية.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، ظهرت باطلالة انيقة، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت:"اجعل نفسك سعيدا".

أحمد ثروت

ظهر المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة، لكنه لن ينسى من هونها عليه.. 2024 اللهُم أجعلها سنة العوض عن كل ما مرّ بنا".