شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال: المسرح الكنسى حالة وعى وتفريغ طاقات للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إن المسرح الكنسى بدأ بموضوعات دينية من الكتاب المقدس وقصص قديسين، ثم فيما بعد تطرق لموضوعات متعددة ثقافية واجتماعية وإنسانية وسياسية وكوميدية، والهدف هو الانتشار وأن يقدم على نطاق أوسع وأن يشارك فيه مسلمون ومسيحيون، وفى المركز الكاثوليكى قدمنا ما يسمى بفرق الدراما وكنا نكرم فيها الموهوبين، وكرمنا الفنان محمد صبحى فى إحدى المرات مع الموهوبين فانبهر جدا بالمواهب، وكنا نكرم مسرحيين كبار ونقاد كبار منهم نهاد صليحة.

وأضاف دانيال: المسرح الكنسى خرج منه فنانون كبار ومخرجون كبار منهم ماجد الكدوانى وهانى رمزى ولطفى لبيب وغيرهم، وكل الكنائس فيها مواهب كثيرة ومن خلال الأنشطة يخرج الفنانون.

واستطرد الأب بطرس دانيال: المسرح الكنسي أو النشاط الفني والثقافي بشكل عام يحدث حالة من الوعي والتذوق للفن وهذا يخرج لنا إنسانا يشعر بقيمة الفن في المجتمع، وأسر الموهوبين حينما يشاهدون أبناءهم في هذه الأنشطة الفنية يشجعون أولادهم وينشرون هذا في كل مكان وهذا "بيفرق جدا" مع الشباب ويخرج طاقتهم في شيء بناء ومفيد له ولمجتمعه.