ممثلة أمريكية تستعيد ذكريات زيارتها للأقصر وأسوان: "مغامرة ملهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعادت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور جوي ذكريات زيارتها لمصر وبالتحديد عدد من المعابد الأثرية ما بين محافظتي الأقصر وأسوان خلال العام الماضي.

ونشرت "أنيا" صور من زيارتها لمصر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بعدد من المعابد الأثرية هنا، كما نشرت مقطع فيديو لها وهي على متن أحد المراكب الشراعية وحرصت على قضاء وقتًا وهي تسبح في نهر النيل وعلقت قائلة: "أتذكر هذه المغامرة الملهمة على نهر النيل العام الماضي".

واشتهرت "أنيا تايلور جوي" بمشاركتها بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي كانت سببًا في شهرتها عالميًا أبرزها مسلسل "The Queen's Gambit" عام 2020، ومؤخرًا بالأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة "The Super Mario Bros. Movie" والذي عرض العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

يذكر أن أنيا تايلور جوي تنتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأكشن والإثارة "Furiosa" والمقرر عرضه بشهر مايو المقبل.