شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير عن خالد الصاوى: ممثل عالمى وطفل حساس وأتمنى إعادة التجربة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم شريف منير، خلال لقائه تليفزيون الخليج 365 مع الزميلة لميس محمد بعد عرض فيلمه الأخير "ليه تعيشها لوحدك": "خالد الصاوي هو ممثل عالمي يفهم جيداً ماذا يفعل وماذا يقدم وطريقة تمثيله هي طريقة السهل الممتنع، مثل الدكتور يحيى الفخراني، فلغة جسده وأداؤه تدل أنه ممثل قوى، وأنا أحب الممثلين الجامدين عشان أنا جامد، رأيت أمامى طفلا حساسا وطنيا يحب بلده أتمنى أن أعيد التجربة معه مرة أخرى".

وتابع: "هناك مشهد ماستر سين بيني وبين خالد مهم جدا في الفيلم، وكان الصاوي عظيم وكانت صعوبة المشهد في ردود أفعالي معه، وبعدما انتهينا من المشهد صفقت لخالد الصاوي، وصفق جميع الحضور لنا".

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.