بليك ليفلي تستعرض الشقة الفاخرة التي تتقاسمها مع ريان رينولدز في نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": قامت الممثلة بليك ليفلي مؤخراً بمنح نظرة خاطفة لمتابعيها على إنستغرام داخل شقتها الفخمة في تريبيكا، حيث عرضت مهاراتها الرائعة في التصميم الداخلي.

تقيم نجمة فيلم The Shallows، مع زوجها رايان رينولدز وأطفالهما الأربعة، في مسكن فخم داخل مبنى سكني خاص في قلب مدينة نيويورك.

تقع الشقة العلوية في حي تريبيكا الراقي، وتضم مجموعة من وسائل الراحة الراقية، بما في ذلك بواب بدوام كامل، ومسبح داخلي، ومرآب خاص للسيارات، واستوديو فخم للياقة البدنية، وسطح ذو مناظر طبيعية آسرة.

يضم المجمع الحصري للمبنى 54 منزلاً على طراز الدور العلوي وثمانية شقق بنتهاوس، ولكل منها مداخل خاصة للمصعد.

يمتلك العديد من المشاهير وحدات في العقار بما في ذلك جاستن تيمبرليك وجنيفر لورانس.