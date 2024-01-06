جهاد الأطرش يفجع بوفاة شقيقه.. وهكذا نعاه

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل اللبناني القدير جهاد الأطرش بوفاة شقيقه السيد جواد نعيم الأطرش المهاجر إلى أميركا، وذلك يوم أمس الجمعة الواقع فيه الـ 5 من شهر كانون الثاني الجاري.



وأعلن جهاد الأطرش خبر الوفاة عبر حسابه الخاص، وقد شارك الجمهور صورة ورقة النعوى، وعلق عليها قائلاً: "(إنا لله وإنا إليه راجعون). بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي المأسوف على شبابه المرحوم (جواد نعيم الأطرش). لكم من بعده طيب البقاء".

وتقبل التعازي عن روح الفقيد يومي الأحد والإثنين من الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة في منزل شقيقه الفنان جهاد الأطرش في بتخنيه.

موقع الخليج 365 يتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الراحل.