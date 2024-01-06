أحمد شيبة عن أغنية فيلم "بنقدر ظروفك" : "هتكسر الدنيا وتشرفت بالعمل" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب المطرب أحمد شيبة، عن سعادته بغناء أغنية فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يخوض بطولته كوكبة من النجوم.

وقال شيبة، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "الفيلم يضم مجموعة جميلة جدا من الفنانين وتشرفت بمشاركة النجوم هذه التجربة المهمة سينمائيا الفيشاوي ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ومي سليم ونسرين طافش .. وبشكر الأستاذ أيمن مكرم مخرج العمل والمنتج سمير النيل على تعبهم، وإن شاء الله الفيلم والأغنية يكسروا الدنيا".

وتابع: "الأغنية جميلة جدا والجمهور هيتبسط منها أوي، وهقول آفيه بالفيلم خلال تواجدي على المسرح".

وأضاف: "طبعا تعرضت لظروف كتير بحياتي، ومين فينا متعرضش لظروف وهم في الحياة دي، ومين خالي من الهم وكله اتعرض للظروف وفي الآخر كله بيعدي الحمد لله، ومفيش ظرف معين مأثر في حياتي".

أغنية "بنقدر ظروفك" والتي تحمل نفس اسم الفيلم هي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي إجتماعي حول قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية.

فيلم"بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر الشاذلي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.