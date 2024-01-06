محسن جابر يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة بشأن أغاني أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد المنتج محسن جابر، أنه فوجئ بعقد مؤتمر صحفي يضم المسئولين والقائمين على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة للحديث عن مصنفات كوكب الشرق أم كلثوم ومواضيع آخرى.

وقال جابر، في بيانه: "ولما كنت أنا المعني بهذا الاجتماع فكان من المفروض أن يتم دعوتي للرد على أي استفسارات وإيضاح للحقائق على جموع الصحفيين.. ولكني أعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودي حتى تخلو لهم الأجواء ويتم نشر الأكاذيب، خاصة وأننا قد حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغاني أم كلثوم ".

وتابع: "الحكم الذي تستخدمه شركة (صوت القاهرة) كدليل لها هو دليل ضدها.. لأن الحكم أكد أن شركة (ستارز) هي التي صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح، وعموما فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائي بات وألزم الحكم شركة (صوت القاهرة) بتعويض قدره/ مليون وخمسمائة ألف جنيه".

وأضاف البيان: "وبناء عليه سيقام مؤتمر صحفي سيحدد موعده في الأيام القليلة القادمة، لتوضيح الحقائق بالمستندات والأحكام النهائية .. ونكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين".