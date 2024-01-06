رامي صبري يطرح "جامد" و"النجومية" و"أمانة يا قلبي" من ألبوم"النهايات أخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب رامي صبري، منذ قليل، 3 أغاني جديدة من ألبومه"النهايات أخلاق"، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

الأغاني الثلاثة الجديدة هم "النجومية" من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وجيتار شريف فهمي وتوزيع جلال حمداوي.

أما الأغنية الثانية فهي "أمانة يا قلبي" وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

والأغنية الثالثة هي "جامد" من ألحان نور عز العرب وكلمات عليم وتوزيع مكس وماستر شندي.