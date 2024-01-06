مريم نعوم تروج لمسلسلها "بين السطور" استعدادًا لعرضه على "Mbc" و"شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل السيناريست مريم نعوم الترويج لأحدث مشاريعها التلفزيونية هذا العام وهو مسلسل "بين السطور" بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك استعدادًا لعرضه على منصة "شاهد" و"Mbc" يوم 28 يناير الجاري.

ونشرت "مريم" البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليه قائلة: "مسلسل بين السطور قريبًا على شاهد من أعمال سرد مأخوذ من المسلسل الكوري ميستي، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، فريق الكتابة زهراء سيف الدين وسارة الطوبجي، وسلمي عبد الوهاب، إخراج وائل فرج".

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق النفسي، ويقدم الفنان أحمد فهمي شخصية "وكيل نيابة" يتجه للمحاماة وسط العديد من التطورات في شخصيته، والمسلسل مكون من 30 حلقة يعرض منها 5 حلقات إسبوعيًا.

وكانت آخر مشاركات السيناريست مريم نعوم بمسلسل "الهرشة السابعة" بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وعرض في موسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة كبيرة.

يذكر أن الظهور الأخير للسيناريست مريم نعوم بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.