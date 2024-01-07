"شاهد" تعلن بث حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2024 على الهواء مباشرة الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "شاهد" عن امتلاكها الحقوق الخاصة بإذاعة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب على الهواء مباشرًة لأبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية لعام 2023 والمقرر إقامته بالساعات الأولى من صباح يوم الاثنين المقبل.

ونشرت "شاهد" ملصق البث المباشر على حسابها الرسمي "انستجرام" وعلقت: "ترقبوا البث المباشر لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب بحضور أهم المشاهير العالميين، يوم الأحد الساعة 4 بعد منتصف الليل على الثقافية".

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "جولدن جلوب" على "فيس بوك" عن النجوم المشاركين في حفل توزيع الجوائز هذا العام وتضم القائمة عدد من أبرز نجوم هوليوود وهم أماندا سايفريد، أنجيلا بسيت، جابريل ماشت، جورج لوبيز، جوليا جارنر، جاستن هارتلي، ميشيل يو، باتريك أدامز، ويل فيريل، أمريكا فيريرا، دانيال كالويا، فلورانس بيو، هايلي ساينفيلد، عيسى راي، أوبرا وينفري، شاميك موور، سيمو ليو.

وسيقوم كلًا منهما بتقديم فقرة خاصة على مسرح حفل توزيع الجوائز إلى جانب الكشف عن الفائزين بالقوائم المختلفة والتي تضم العديد من الفئات السينمائية والتلفزيونية المختلفة منها "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل فيلم رسوم متحركة"، "أفضل مسلسل تلفزيوني"، "أفضل سيناريو"، "أفضل مسلسل دراما"، "أفضل مسلسل كوميدي" وغيرها.

وتشهد الدورة الـ 81 هذا العام دورة استثنائية في تاريخ المهرجان، وذلك نظرًا لانضمام فئة جديدة ضمن حفل توزيع الجوائز وهي قائمة "أفضل إنجاز في شباك التذاكر" حيث تضم القائمة عدد من الأعمال السينمائية التي حطمت الأرقام القياسية بشباك التذاكر سواء الأمريكي أو العالمي، وتضمنت الأفلام التالية: "أوبنهايمر، باربي، حراس المجرة 3، جون ويك 4، مهمة مستحيلة، سبايدر مان بين العوالم الموازية، سوبر ماريو، تايلور سويفت جولة إيراس".

وكشفت "جولدن جلوب" عن ترشيحاتها للأعمال التلفزيونية والسينمائية الأبرز لعام 2023 مطلع شهر ديسمبر الماضي، وتصدر فيلمي "Barbie" و"Oppenheimer" الترشحيات، إلى جانب تصدر عدد من الأعمال التلفزيونية منها "The Crown"، ومسلسل "Ted Lasso".