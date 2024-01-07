بالفيديو.. الفنان الدويان: فيلم ناقة سابق عصره ولن يفهمه الناس إلا بعد 4 سنوات لهذا السبب

تحدث الفنان علي الدويان عن فيلم “ناقة” الذي عرضته منصة نتفليكس في 7 ديسمبر 2023.

وقال الدويان في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن جمهور الفيلم انقسم إلى قسمين: قسم فهم الفيلم، وقسم لم يفهمه، مثل فئة البسطاء.

ووصف الفيلم بأنه مدرسة جديدة في السيناريو والإخراج، مستشهدا برأي أحد النقاد الذي قال إن الناس لن يفهموه إلا بعد 3 أو 4 سنوات، عندما تصبح السينما أكثر انتشارًا في الثقافة السعودية.

وأضاف أن الفيلم سابق لعصره وزمانه، لأننا ما زلنا في بداية السينما في السعودية.

يذكر أن فيلم “ناقة” من تأليف وإخراج مشعل الجاسر، وبطولة أضواء بدر ويزيد المجيول. تدور أحداث الفيلم حول فتاة تتقطع بها السبل بعد حضورها حفلًا سريًا، وتجد نفسها مجبرة على مواجهة ناقة هائجة، وما هو أسوأ منها، حتى تتمكن من العودة.