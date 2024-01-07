منها صوره في الكلية الجوية.. صور نادرة للنجم إيهاب نافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة للنجم الراحل إيهاب نافع

إيهاب نافع من أشهر جانات السينما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "للرجال فقط، النداهة، الحقيقة العارية، لصوص خمس نجوم، الراهبة، هجرة الرسول" وغيرها

تزوج الفنان الراحل مرات عديدة لعل أشهرها النجمة ماجدة، والتي أنجب منها ابنته الفنانة غادة نافع

الفنان إيهاب نافع تخرج من الكلية الجوية عام ١٩٥٥، وكان يعمل ظابطا بالمخابرات العامة المصرية، وقد قام بتوصيل الأوراق الخاصة بخط بارليف من رفعت الجمال- رأفت الهجان- إلى مصر

ورحل النجم إيهاب نافع عن عالمنا في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦ عن عمر يناهز ٧١ عام بعد صراع مع المرض