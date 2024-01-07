تعرف على موعد ومكان عزاء والدة لطيفة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعود الفنانة لطيفة من تونس إلى مصر الثلاثاء المقبل، إذ انتهت من مراثم تشييع جثمان والدتها السيدة "فاطمة"، وأقامت العزاء في موطنها تونس وسط أهلها وأقاربها

ويقام عزاء والدة الفنانة لطيفة في مصر يوم الجمعة المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وحرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وأعلنت لطيفة يوم الإثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".