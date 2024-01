“لن أبيعها هذه المرة”.. ميل بروكس يفوز بجائزة الأوسكار الفخرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسلّم المخرج الأميركي ميل بروكس (97 عاماً)، جائزة أوسكار فخرية، الثلاثاء، عن مجمل أعماله، بعد أكثر من نصف قرن على نيله جائزة الأوسكار الوحيدة عن فيلمه The Producers، والذي يتناول الزعيم الألماني هتلر بصورة ساخرة.

وقال سيد السينما الكوميدية في هوليوود، خلال أمسية احتفالية، مازحاً، إنه يشعر بالندم على مصير جائزة الأوسكار التي نالها سابقاً عن أفضل سيناريو أصلي.

وأضاف المخرج، الذي تناول أيضاً التعصب العنصري في أفلام أخرى مثل “Blazing Saddles”: “اشتقت كثيراً (إلى الجائزة) لم يكن ينبغي أن أبيعها”. وتابع: “لن أبيع هذا أقسم بالله”، مشيراً إلى الكأس الذهبي.

وتسلّم ميل بروكس تمثال الأوسكار الفخري خلال الاحتفال بتوزيع جوائز GOVERNORS AWARDS التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنوياً لأربعة من قدامى الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار.

أنجيلا باسيت

وأُعطيت جائزة مماثلة للممثلة أنجيلا باسيت (64 عاماً) التي رُشحت للأوسكار مرتين، واشتهرت بتجسيدها شخصيتي المغنية تينا تورنر في فيلم السيرة الذي يحمل الاسم نفسه عام 1993 في فيلم What’s Love Got To Do With It والملكة راموندا في الجزء الثاني من فيلم (Black Panther: Wakanda Forever) عام 2022.

وأشارت أنجيلا باسيت إلى أنها ثاني ممثلة ذات أصول إفريقية تفوز بجائزة أوسكار فخرية بعد سيسلي تايسون، موجهة تحية إلى رائدات هوليووديات من ذات الأصول، منهن: هاتي مكدانييل، التي نالت جائزة أوسكار عام 1940 عن فيلم (Gone with the Wind)، ولم تتبعها الممثلة ووبي جولدبرج إلا بعد نصف قرن.

وقالت أنجيلا باسيت: “أمنيتي هي أن نترك هذه الصناعة وهي أغنى وأكثر طليعية وشمولاً مما عرفناها”.