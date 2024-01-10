شكران مرتجى تعيش قصة حب سرية.. وهذا ما قالته عن الأمومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصراحتها المعهودة وطريقتها السلسة في الحوار، كشفت النجمة السورية شكران مرتجى أنها تعيش قصة عاطفية مع رجل من خارج الوسط الفني، ولكن هذه العلاقة لن تتكلل بالزواج، على حدّ تعبيرها.

وأكدت مرتجى خلال استضافتها في برنامج “الزمن” مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن الرجل الذي تعيش معه اليوم قصة حبّ تمنت في السابق الزواج منه، وهو شريك حقيقي وصديق مخلص، وقد عبّرت عن امتنانها لوجوده في حياتها.

وأشارت إلى أن علاقتها بهذا الرجل بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، ورغم مرور الزمن لم يتأثر حبّهما، لأن العلاقة بينهما بقيت سرية، مشددةً على أنها أغلقت باب الزواج نهائياً.

وتحدثت الفنانة السورية أيضاً عن الأمومة، مشيرةً إلى ارتياحها وتصالحها مع هذا الأمر، وبأنها تقبّلت قدرها بعدم الإنجاب، خاصة بعد الأزمة السورية التي فصلت بين الأبناء وآبائهم.

كما كشفت شكران مرتجى أنها تعيش في بعض الأوقات حالة من الوحدة بعد رحيل والدتها، وتمنت لو أنها رُزقت بفتاة حنونة مثلها لتقف بجانبها في كل الظروف.