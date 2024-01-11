“عرس جميل ورواق وشكشكه”.. وعد تنشر فيديوهات مع محمد عبده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة السعودية وعد متابعيها مقاطع فيديو ظهرت فيها مع الفنان الكبير محمد عبده والمغنية الإماراتية أحلام.

وأبدت وعد في الفيديوهات سعادتها بالغناء مع محمد عبده، ورقصت مع أحلام على أغنية لفنان العرب، وهي “وين أحب الليلة وين”، وعلَّقت: “عرس من أجمل وأرقى الأفراح في الرياض، جمعنا العرس بفنان العرب محمد عبده، والغالية أحلام، كان عرس جميل ورواق والله يوفقهم ويباركلهم، أحبكم”.

وفي وقتٍ سابقٍ، كشفت وعد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن أغنيتها الجديدة “عايزاك”، وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي.‬

الجدير ذكره أن وعد كانت قد أحيت مؤخراً حفلاً في مسرح القوس بمدينة صلالة العمانية، كما أطلقت في وقت سابق أغنية بعنوان “كذاب” من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.