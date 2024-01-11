بعد معاناة مع السرطان.. وفاة النجم آدان كانتو عن 42 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل الأمريكي من أصل مكسيكي آدان كانتو، الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي The Cleaning Lady وDesignated Survivor، عن عمر يناهز الـ 42 عامًا بعد معاناة مع سرطان الزائدة الدودية لم يكن قد كشف عنها سابقاً أبداً.

وقال المتحدث الرسمي في وكالاته، UTA، Entertainment360، وViewpoint لموقع Deadline أن “آدان كانتو كان لديه عمق روحي لا يعرفه الكثيرون، والذين شاهدوه تغيروا إلى الأبد”، وأضاف أنه سيفتقده الكثيرون.

كما وعبّر ممثلون عن كل من Warner Bros. Television وFOX Entertainment عن حزنهم الشديد لفقدانه، مشيرين إلى أنهم كانوا فخورين بتواجده كجزء من عائلاتهم التلفزيونية في الولايات المتحدة في The Following منذ أكثر من عقد.

البيان الصادر أشار إلى أدائه القوي في مسلسل “The Cleaning Lady” وكيف أظهر فيه مدى فنه وتنوعه وعمقه وضعفه. وأضافوا: “إن هذا خسارة لا يمكن تصورها، ونحن نشارك زوجته ستيفاني وأطفالهما وأحباءهما حزنهم. سنفتقده كثيرًا”.

بدأت مسيرة كانتو المهنية على الشاشة عام 2009، حيث قام بأدوار لا تُنسى في عدة أعمال من بينها دوره كـ Paul في “The Following” وشخصية Sunspot في فيلم “X-Men Days of Future Past” ودور Rodrigo Lara Bonilla في “Narcos” وAaron Shore في “Designated Survivor”. كما لعب دور Arman Morales في دراما الجريمة “The Cleaning Lady”، التي من المقرر أن تعود بالموسم الثالث في 5 مارس.

وراء الكاميرا، قام كانتو بإخراج وإنتاج فيلمين قصيرين، “Before Tomorrow” في عام 2014 و “The Shot” في عام 2020، وفقًا لصفحته على IMDb.

قبل دخوله عالم هوليوود، كان كانتو مطربًا وكاتبًا في سان أنطونيو، تكساس ومكسيكو سيتي، حيث كان قائد فرقة Del Canto الغنائية.

كانتو متزوج من ستيفاني آن كانتو، ولديه منها طفلان صغيران، رومان ألدر (ثلاث سنوات ونصف) وإيف جوزفين (سنة ونصف ). كانت آخر تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو 2022 بمناسبة يوم الأب، حيث شارك صورة لنفسه يظهر فيها بمظهر مريح إلى جانب زوجته وأطفالهما مع تعليق: “يوم أب سعيد! لقد كنت محظوظًا بوجود يوم الأب! لقد كنت محظوظًا بوجودي.”