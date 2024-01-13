بعد طلاقه.. جيسون موموا يعيش متشرداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم جيسون موموا أنّه يعيش حياته مثل “المتشرّدين” بعد طلاقه رسمياً من زوجته الممثلة ليزا بونيت، معتمداً أسلوب حياة البدو الرّحل.

وقال الممثل في حديثه مع برنامج ” Entertainment Tonight” يوم الأربعاء: “حالياً، لا منزل لديّ حتى. أنا أعيش على الطريق”.

وأوضح الممثل أنّه يعمل على المسلسل الوثائقي “On the Roam”، الذي يوثّق لقاءاته مع الحرفيين والموسيقيين والرياضيين أثناء سفره عبر الولايات المتحدة.

وأشار النجم إلى أنّه يجد نفسه دائماً في أماكن غريبة، وأن معجبيه يشعرون بالذهول عندما يرونه في المدن الصغيرة شارحاً: ” يحدث ذلك طوال وقت. يقولون لي: ماذا تفعل في مسقط رأسنا؟”

وتابع: “أحب فكرة التواجد بين الناس العاديين، وأنا أقوم بمهنتي، ألا وهي تصويرهم ثم عرضهم. ولذا، أعتقد أنّه من خلال القيام بذلك لفترة طويلة، بدأت أشعر بالفضول حيال حياتهم”.

وكشف النجم البالغ من العمر 44 عاماً، أنّه سيستمر بعيش هذا الأسلوب من الحياة في المستقبل المنظور وسيتوجّه إلى نيوزيلندا لتصوير فيلم “Minecraft”.

يأتي هذا التصريح بعد أيام فقط من توصله إلى تسوية رسمية مع طليقته ليزا بونيت، بعدما تقدّمت الأخيرة بالأوراق القانونية للطلاق، لتكون بذلك قصة حبهما قد انتهت بشكل رسمي.