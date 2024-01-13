شيرين عبد الوهاب تطلّ من الاستوديو.. مفاجأة بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انشغلت النجمة شيرين عبدالوهاب، خلال الأيام الماضية، بالتحضير لمشروع غنائي جديد، تستعد لطرحه خلال العام الجاري، وسوف تتعاون فيه مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.

تامر حسين كشف عن هذه المفاجأة من خلال صورة نشرها من داخل استوديو التسجيل، ظهرت فيه شيرين، برفقة فريق العمل، مؤكّداً أنّه سيتمّ طرح الأغنية خلال العام الجاري، من دون أن يكشف عن اسمها.

جمهور شيرين تداول الصورة على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل، حيث تعدّ أول ظهور لها بعد الإشاعة القوية التي طالتها في الفترة الأخيرة، والتي أفادت بدخولها في علاقة غرامية جديدة مع طبيب نساء مصري، لكنها نفت ذلك خلال بيان رسمي، قالت فيه إنّ هناك مخططاً للنيل من سمعتها، وتصدّر “الترند” على حسابها.

ويُذكر أنّ محامي شيرين، المستشار حسام لطفي، نفى خلال تصريحات سابقة لـ”النهار العربي” الأنباء التي تمّ تداولها أخيراً، حول استدعائها أمام النائب العام، للتحقيق معها في واقعة سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، موضحاً أنّها هي من تقدّمت ضدّه ببلاغ تتهمه فيه بالاستيلاء على أرباح قناتها في موقع “يوتيوب” وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، أصدر بياناً يعلن فيه اتخاذه الإجراءات القانونية ضدّ مروّجي إشاعة ارتباطها بأحد أصدقائها، والذي كانت تربطه علاقة خطوبة بالممثلة ميرهان حسين، مؤكّداً أنّ تلك المعلومات عارية من الصحة، وتهدف إلى تعطيلها عن استئناف نشاطها الفني.