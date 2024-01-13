“المواجهة أقوى من الهروب”.. سيلينا غوميز تعود لـ إنستغرام بأقل من 24 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: لم يمر 24 ساعة على اتخاذها قرار الابتعاد عن انستغرام، حتى عادت النجمة العالمية سيلينا غوميز إليه؛ لتوثيق إطلاق مجموعة جديدة من أحدث منتجات شركتها Rare Beauty، وهي مجموعة “Find Comfort Body Collection” في حفل خاص أقيم في بيفرلي هيلز.

وقبل ذلك نشرت سيلينا غوميز أيضاً فيديو على خاصية الستوري للترويج لظهورها مع الشيف غوردون رامزي.

ويأتي هذه الظهور بعد أربعة أيام من انتقادات وتساؤلات حول جلسة الثرثرة التي خاضتها غوميز في حفل الغولدن غلوب مع صديقتها تايلور سويفت. حيث اتُّهمت بالتحدث عن كايلي جينر وتيموثي شالاميه، لكنها قامت بتوضيح الأمور ونفت توجيه أي انتقاد للثنائي عبر مصادر مقربة منها.

ورغم قرارها الابتعاد عن الأضواء لفترة للتركيز على أمور مهمة في حياتها، إلا أنها قامت بالتسويق لفيديو للطهي مع الشيف غوردون رامزي في يومها للاستراحة، ومن ثم تبعها مشاركة صور من صفحة Rare Beauty.

وكانت النجمة وفي قرار مفاجئ اعتاد عليه الجمهور منها، قد قررت أن تبتعد عن حسابها على “إنستغرام”، وأخذ استراحة من التواصل مع جمهورها.

وجاءت هذه الخطوة، كرد غير مباشر على تصدُّر اسمها الصحف والمجلات، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرات في حفل الغولدن غلوب وهي تثرثر مع صديقتها تايلور سويفت، ورجّح الجميع أنها تتكلم عن كايلي جينر، التي منعتها أن تلتقط صوراً مع حبيبها تيموثي شالاميه.

ونشرت سيلينا على خاصية الـ”ستوري” الخاصة بحسابها في “إنستغرام”، فيديو لحبيبها بيني بلانكو وهو يلعب مع بعض الأطفال؛ وعلّقت قائلةً: “سأكون بعيدة عن وسائل التواصل لفترة، أنا أركز على ما يهم حقاً”.

ورجّحت الصحف العالمية أن السبب وراء ابتعاد غوميز، ةهي المرأة الأكثر متابعة على “إنستغرام”، هو الهجوم الشرس الذي شنّه عليها عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر انتشار فيديو لها وهي تتحدث مع صديقتها الفنانة تايلور سويفت في حفل “غولدن غلوب”؛ معتبرين أنها كانت تتكلم عن كايلي جينير وحبيبها تيموثي شالاميه بحديثها المغلق والثرثرة، وذلك بحسب تعابير وجهها، التي كانت تدل على استهزاء واستغراب من أمرٍ ما صادم.

وقد نفى مصدر مقرّب من النجمة، الأمر بشكل قاطع، إلا أن رواد الإنترنت لم يقتنعوا كثيراً بالتبريرات.