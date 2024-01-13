زوج شيماء سيف ينفي طلاقهما بصورة.. والمشاهير يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نفى الثنائي المنتج محمد كارتر وزوجته الفنانة شيماء سيف؛ الشائعات التي انتشرت عن وقوع الطلاق بينهما، بصورة جديدة لأول ظهور لهما منذ فترة.

ونشر محمد كارتر، صورة تجمعه مع شيماء سيف عبر حسابه على إنستغرام وأرفقها برمز القلب، فتوالت التعليقات من قبل النجوم على الصورة منهم الفنانة بدرية طلبة، وقالت: “الله أكبر عليكم ربنا يحفظكم”، أمّا الإعلامية أسما إبراهيم فقالت: “حبايبي ربنا يخليكم لبعض”.

ومع بداية العام الحالي، تجددت الشائعات حول وقوع الطلاق بينهما؛ الأمر الذي دفع المنتج محمد كارتر للرّد على الأخبار المتداولة وذلم من خلال حسابه على موقع فيسبوك قائلًا: “حصرياً ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي! الكلام ده ممكن يكون عندك مش عندنا، وناقص تحلفوا أنه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!”، تابع زوج شيماء سيف في منشوره: “بتجيبوا الهري دي منين؟، هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟، عاوزين إيه؟”.

واستكمل محمد كارتر: “طيب ما كل مرة بيبان إنكم كدابين، آه معلش ما أنتم مايفرقش معاكم الفضايح»، وأضاف مؤكداً أنه تراجع عن تحرير محضر ضد مروجي الشائعات: «كان نفسي آخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر”.