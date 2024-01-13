محمود نصر يطل على الجمهور بلوك مختلف للغاية.. والجمهور: "لي عامل بحالك هيك"؟

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل السوري محمود نصر على الجمهور بلوك دوره في المسلسل الجديد "أولاد بديعة" الذي يشارك في بطولته لموسم رمضان عام 2024، من إخراج رشا شربتجي وبمشاركة العديد من النجوم السوريون.



وبدى محمود نصر بشاربينكبيرين وعريضية غطيا نصف وجهه، وجاء من بين تعلقات الجمهور الذين عبروا عن إستيائهم من تغير شكله: "ليش عامل بحالك هيك"، "الله يسامحه عهالمفاجأة"، وغيرها. ما رأيكم بإطلالته الجديدة؟، بينما أكد البعض الآخر أن اللوك الذي يتبعه لا بد وأنه يفيد دوره، وأن كل الإطلالات تليق به.