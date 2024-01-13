مي كساب تحيي الذكرى الـ11 لوفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة مي كساب الذكرى الـ 11 لوفاة والدتها، التي توافق اليوم 13 يناير.

ونشرت مي صورة والدتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "فيسبوك".

وكتبت مي على الصورة "الذكرى السنوية الـ 11 على وفاة أمي الغالية، نسألكم الفاتحة والدعاء".

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة مي كساب عن خوضها موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "العتاولة"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وقالت مي كساب في تصريحات لبرنامج "عرب وود" المعروض عبر قناة LBC إنها تشارك في بطولة مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أنور الصباح.

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