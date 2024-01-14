فن ومشاهير

بتهم جرائم جنسية ضد قاصر.. القبض على قائد أوركسترا بريطاني شهير

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشرطة البريطانية أمس (الجمعة) اتهام قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.

وألقي القبض على قائد الأوركسترا، البالغ 70 عاماً، في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن.

واتُّهم بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.

يذكر أنه في عام 2020 نال لاثام كونينغ وساماً لخدماته في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا، كما قاد بشكل خاص الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا لندن الفيلهارمونية، بالإضافة إلى أوركسترا “بي بي سي”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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