“آسفة على سوء الفهم”.. شيرين عبد الوهاب تعتذر من العراقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق على مزاحها المثير للجدل بحق الشعب العراقي في حفل استقبال العام الجديد 2024، أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لسوء فهم عبارة “حاسة إني جاية من العراق” التي ردت بها على ترحيب الجمهور بعودتها لتقديم الحفلات الغنائية في مدينة دبي، وأصدرت المطربة المصرية بياناً أكدت فيه أنها لم تقصد توجيه أي إساءة للعراقيين.

وأضاف البيان: تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لفهم عبارة ردت بها عفوياً على عبارات ترحيب الجمهور بها (حمد الله على السلامة) من عدد من أفراد جمهور حضر حفلاً غنائياً أحيته مؤخراً، ولم تكن تقصد بما قالت إساءة لشعب العراق، حيث كان قصدها، ترديد عبارة درج الشعب المصري، على توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب، محملين، بالخير كله من أرض العراق”.

وتابع البيان: “وتؤكد الفنانة شيرين، أن محبتها لجمهورها من أهل العراق، كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مردود فهم مغلوط، لعباراتها، وإخراج عن سياقها”.

وتمنت شيرين عبد الوهاب أن تلتقي بجمهورها في العراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب بدأت حملة قانونية للتخلص من كل الأزمات التي رافقتها من العام الماضي، وتضخمت في الأسبوع الأول من العام الجديد، فبدأت أولا بتكليف مستشارها القانوني الخاص حسام لطفي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر أخباراً كاذبة تتعلق بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، والزج باسمها لحصد المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت شيرين في بيان لها عبر مستشارها القانوني أن علاقتها بأصدقائها من الوسط الفني بعيدة عن الشبهات والتأويلات، وأنها تسعى لإرضاء جمهورها الذي يستحق كل جهد، وأنها حاليا لا يشغلها إلا فنها.

وفي محاولة لاستعادة السيطرة على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب إن النجمة حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد أحد الشعراء تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، ومطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و ٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي ان موكلته شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة وما نشر مؤخراً حول مرضها خبر عار تماما من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه أحد الشعراء ضدها ماهو الا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد أحد الشعراء، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنعها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغانٍ تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية “بحلفلك” بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع “spotify” بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالاضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية “عم القماص” عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.