سوسن بدر: فشلت في الغناء ولم أتخيل نفسي إلا ممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة سوسن بدر أنها متصالحة جداً مع تقدمها في العمر، وتحتفل سنوياً بمرور عام جديد في حياتها، وقالت إنها تعشق الموسيقى ولكنها فشلت في الغناء أو في تعلم العزف على الآلات الموسيقية، واعترفت بأنها لا تتصور نفسها بأي مهنة غير التمثيل، كما وصفت فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـ”الحالة المبهجة والسعيدة”.

وأضافت سوسن بدر في لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش: “شكلي الحالي هو حقيقتي “أنا كدة”، وكما تقبل الجمهور زمان شكلي، عليه أن يقبل ويحب شكلي الحالي، ويحبوني كمان بعدين لما أبقى أكبر من كدة”.

وتابعت: “أنا بحب خطوط الزمن على وجهي جداً، إللي عايز يعمل جراحة تجميل لإخفاء التجاعيد يعمل أنا مش ضد ده، لكن مش حعمله لأن كل خط في وجهي هو حدوتة من حواديت عمري، بالنسبة لي تجربة السن، هو عامل زي الضيف يزورنا كل سنة مرة، فهنهتم بيه ونكرمه ولا هنقفل الباب؟».

وواصلت سوسن بدر: “السن حرية وفهم ومعرفة وتجربة عريضة بيعيشها البني آدم، فأنا سعيدة إني بكبر وبحتفي وبحتفل بسني”.

وأوضحت: “الحمد لله إنهم اخترغوا صبغة مبتثبتش، والشعر الأبيض جميل وهالة فوق راسي”.

واستطردت: “عندي أحفاد ملك في ثانية جامعة، ويوسف في أولى جامعة، ومايا في خامسة ابتدائي”.

وبعد المشاركة في 200 مسلسل و60 فيلماً و18 مسرحية أكدت سوسن بدر أنها لم تتخيل نفسها أبداً في مهنة ثانية إلا ممثلة، وأضافت: “أحب الغناء لكن مبعرفش أغني، بحب الموسيقى لكن فشلت في تعلم أي آلة”.

وأوضحت: “كل محطات مشواري الفني صعبة لغاية النهارده، فأنا عملت كل الأدوار، لما يعرض علي دور أفضل أدور فيه تفاصيل جديدة وإلا ببقى بكرر نفسي”.

واستطردت: “مبحبش كلمة فشلت لكن أحب كلمة اتعلمت، الواحد عقبال ما بيوصل للاختيار والبصيرة، لكن بياخد وقت، وبالتأكيد الطريق مكنش سهل”.

يذكر أن سوسن بدر خطفت الأنظار مؤخراً بتصريحها عن الزواج عندما أكدت أن الزواج ليس مطروحاً على قائمة خططها للعام 2024، ولكنها حريصة على تأييد حق أي شخص بأي عمر في الارتباط مجدداً، وقالت: “لست ضد الفكرة، الحب والزواج مش عيب أو حرام للست أو الرجل في أي سن، وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الأعمال التي أعجبت الجمهور خلال عام 2023، واصفة 2023 بأنها “سنة سعيدة لها على المستوى الشخصي”.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية “الحياة»”، أنها سعيدة بدخول أحفادها للجامعة، مشيرة إلى أن تواصلهم الدائم معها دليل على المحبة.

وقالت سوسن بدر إنها تنسى اللحظات غير الجيدة أولاً بأول، معقبة: “ده فضل من ربنا إننا منشيلش في قلبنا، ونفسي ميبقاش في وجع عند حد أو حزن أو ألم أو حروب في 2024”.

وتمنت سوسن بدر أن تقديم المزيد من الأدوار المتنوعة في العام 2024 قائلة إنها تتمنى العودة لتقديم أدوار كوميدية، والظهور على خشبة المسرح مرة أخرى.

وحول رغبتها في تكرار تجربة الزواج قالت سوسن بدر: “الزواج في 2024 ليس من ضمن أحلامي، لكني لست ضد الفكرة، الحب والزواج مش عيب أو حرام للست أو الرجل في أي سن”.

وواصلت قائلة: “الزواج ليس من متطلباتي الآن، لكن لو خطر على بالي معنديش مشكلة إطلاقاً ومش شايفة إنه عيب أو حرام”.

ووجهت سوسن بدر، رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام مع بداية عام 2024، قائلة: “عادل إمام أنت أستاذنا وهتفضل طول عمرك أستاذنا، وحشتنا ووحشني أوي وكل سنة وأنت طيب وحاضر وبتعلمنا طول الوقت بتراث فني كبير وتراث إنساني أنت سيبتهولنا”.

وتابعت: “أنا أول واحدة اتعلمت منك الإنسانية والفن كل الحاجات الحلوة في المسرح والسينما والدراسة لأني كنت أكتر حد قريب منك”.

يذكر أن سوسن بدر شاركت في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل “جميلة” مع النجمة ريهام حجاج، وشارك في بطولته كل من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركت سوسن بدر بنفس الموسم في بطولة مسلسل بابا المجال من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة وجومانا مراد.