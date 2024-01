القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز اختيار النقاد .. فمَن الرابح الاكبر ومَن والخاسر؟

أقيم في الساعات الماضية حفل توزيع جوائز اختيار النقاد ٢٠٢٣ بنسخته الـ ٢٩ في “باركر هانجر” في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

تُعد جوائز إختيار النقاد من الجوائز المهمة لنجوم هوليوود حيث يتّم تكريم أفضل صنّاع الأفلام والأعمال التفزيونية وذلك في الحفل الذي بدأ تقديمه منذ عام ١٩٩٥.

حضر الحفل عدد كبير من مشاهير هولييود وقدّمه للسنة الثانية على التوالي تشيلسي هاندلر. وقد حصل فيلم Oppenheimer على حصة الأسد من الجوائز فنال ٨ جوائز وهي: أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل ممثل مساعد (روبرت داوني جونيور)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل طاقم تمثيلي.

كما فاز فيلم “باربي” بـ ٦ جوائز وهي: أفضل سيناريو أصلي، أفضل تصميم ديكور، أفضل تصميم أزياء، أفضل شعر ومكياج، أفضل فيلم كوميدي، أفضل أغنية.

وكان لافتًا ان فيلم killers of the flower moon لم يحصل على أي جائزة من أصل ١٢ ترشيحًا فكان الخاسر الأكبر في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد هذا العام. كما تمّ تكريم النجم هاريسون فورد على إنجازاته السينمائية من خلال جائزة الإنجاز المهني.

إليكم القائمة كاملة:

أفضل فيلم: Oppenheimer

أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي: روبرت داوني جونيور عن أدائه في فيلم Oppenheimer

أفضل ممثل بول جياماتي عن فيلم The Holdovers

أفضل ممثلة إيما ستون عن دورها في فيلم Poor Things.

أفضل أنميشين: فيلم ACROSS THE SPIDER-VERSE

أفضل فيلم تلفزيوني: Quiz Lady

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي: دافين جوي راندولف عن أدائها في فيلم THE HOLDOVERS

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير: جوناثان بيلي عن أدائه في مسلسل FELLOW TRAVELERS

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: بيلي كرودوب عن أدائه في مسلسل THE MORNING SHOW

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير: ماريا بيلو عن أدائها في مسلسل Beef

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: إيبون موس باتراش عن أدائه في مسلسل The Bear

أفضل ممثل في مسلسل قصير: ستيفن يون عن أدائه في مسلسل Beef

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: ميريل ستريب عن أدائها في مسلسل Only Murders in the Building

أفضل ممثلة في مسلسل قصير: آلي وونغ وذلك عن أدائها في مسلسل Beef

افضل ممثل رئيسي للممثل كيران كولكين عن ادائه في مسلسلSuccession

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: أيو إديبيري عن أدائها في مسلسل The Bear

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: إليزابيث ديبيكي عن أدائها في مسلسل The CROWN

أفضل تصوير سينمائي: فيلم Oppenheimer

أفضل أغنية أصلية: ‘”I’m Just Ken” من فيلم باربي.

أفضل تصميم ديكور تصوير في فيلم سينمائي: باربي.

أفضل سيناريو أصلي: فيلم باربي

أفضل فيلم أجنبي: الفرنسي ANATOMY OF A FALL

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: للشيف جيريمي ألين وايت عن أدائه في مسلسل The Bear

أفضل سيناريو مقتبس: فيلم American Fiction

أفضل تصميم أزياء: فيلم باربي

أفضل كوميدي: فيلم باربي

أفضل مسلسل أجنبي: (غير ناطق بالأنجليزية ) المسلسل الفرنسي Lupin بموسمه الثالث.

أفضل مسلسل أنميشين: مسلسل Takes Off

أفضل طاقم تمثيلي: فيلم Oppenheimer

أفضل موسيقى تصويرية: فيلم Oppenheimer