كارول سماحة تقلب مواقع التواصل بـ”بوسة”.. صورها فاجأت المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بـ”بوسة” استطاعت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن تقلب مواقع التواصل الإجتماعي رأساً على عقب، وذلك بعد أن كشفت عن أولى ملامح أغنيتها الجديدة التي تحمل نفس الاسم.

وفي التفاصيل، فاجأت كارول سماحة الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بظهورها بإطلالة “مدبرة منزل” في صور من فيديو كليب أغنية “بوسة” المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة.

واكتفت كارول سماحة بتعليقها على الصور بعبارة “بوسة قريباً”، لتشعل بعدها موجة من التعليقات التي عبّرت عن حماس المتابعين لجديدها الفني.

الجدير ذكره أن كارول سماحة كانت قد أعلنت مؤخراً أن ألبومها الجديد سيصدر خلال العام الحالي، وأغنية “بوسة” هي بمثابة مقدّمة للألبوم المنتظر.