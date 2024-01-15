تامر حسني يضرب من جديد.. “موحشتكيش” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجم المصري تامر حسني نجاحاً كبيراً عبر منصات البث الموسيقي، كما حققت أكثر من 8.5 مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدورها عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

نجاح الأغنية عبر المنصات لمسه تامر حسني لمس اليد خلال حفله ضمن فعليات مهرجان دبي الذي أحياه منذ أيام، فقد فاجأ الجمهور الحاضر “نجم الجيل” بغناء الأغنية معه وقد حفظوا كلماتها رغم صدورها قبل ساعات من موعد الحفل.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو لأدائه الحيّ للأغنية على المسرح، أظهر تفاعل الجمهور معه وتأثرهم الشديد بكلمات الأغنية التي شكّلت عودة قوّيّة له إلى اللون الرومانسي.

أغنية “موحشتكيش” من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، أمّا الكليب فهو من إخراج تامر حسني الذي أطلّ بمشاهد تحاكي موضوع الفراق والإشتياق في لقطات استرجع فيها ذكرياته مع الحبيبة والأوقات العاطفية التي كان يقضيها معها.

الجدير ذكره أن “موحشتكيش” هي الأغنية الخامسة من ألبوم تامر حسني الجديد الذي يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة”، أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة.