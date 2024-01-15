بطل Game of Thrones يتضامن مع الفلسطينيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان البريطاني الشهير والتر تشارلز دانس – صاحب شخصية تايون لانستر الشهيرة في مسلسل «صراع العروش» – موقفه مما يجري في غزة الآن قائلا: إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالإبادة الجماعية، التي أوصلتها إلى محكمة العدل الدولية بشكوى من جنوب أفريقيا، يجب أن توضع في سياقها الأوسع.

وأضاف الفنان، الذي بدأ مسيرته الفنية في «فرقة شكسبير الملكية»، قائلا إن المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما، وحصار لغزة منذ 16 عاما، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي والإنساني.

وتزامنت تصريحات الفنان في إطار محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي يحاول الاحتلال نفيه عن نفسه بحجة الدفاع عن النفس في وجه المقاومة الفلسطينية.

وأبدى عدد كبير من الفنانين البريطانيين موقفهم المؤيد لمظالم الفلسطينيين ووقعوا عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. لكن موقفهم يصطدم دائما بالموقف الرسمي للحكومة البريطانية التي تساند إسرائيل وتدافع عنها.

ورغم تأييد معظم النجوم البريطانيين للقضية الفلسطينية، إلا أن قلة منهم يجاهرون بمواقفهم، خشية أن تطالهم العقوبات التي يستخدمها اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا والدول الغربية.