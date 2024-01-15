بعد تنازل الملكة مارغريت.. فريدريك العاشر يتولى عرش الدنمارك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن رسميا تنصيب ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك ملكا للبلاد.

وقالت فريدريكسن، من على شرفة قصر كريستيانسبورغ إلى جانب فريدريك العاشر، “يعيش جلالة الملك فريدريك العاشر”.

وتابعت “ولي العهد … هو ملك نعرفه، وملك نهتم به، وملك نثق به”.

وبعد تنازل والدته الملكة مارغريتي عن العرش بعد 52 عاما من توليها المنصب، اعتلى فريدريك العاشر العرش الدنماركي.

وقال فريدريك العاشر، في شعار انتخابي بعد وقت قصير من إعلانه ملكا للبلاد، إنه “ملزم وملتزم تجاه مملكة الدنمارك”.

في وقت سابق من اليوم، وقعت الملكة مارغريتي إعلانا بالتنازل عن العرش وسلمت العرش لإبنها، ولي العهد آنذاك الأمير فريدريك.

وتجمع آلاف الأشخاص في الساحة خارج القصر الذي جرت فيه عملية الخلافة الملكية يوم الأحد ليشهدوا هذا الحدث.

وفي خطابها الذي ألقته عشية رأس السنة، أعلنت الملكة مارغريتي أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير وأنها ستسلم العرش لإبنها الأكبر. وبررت ذلك بالعملية الجراحية في الظهر التي خضعت لها في في فبراير.