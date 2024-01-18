بفيديو مع ابنته.. محمد رمضان يكشف عن موهبة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله عن موهبة جديدة يتمتع بها.

وظهر رمضان في الفيديو وبجانبه ابنته كنز، وهو يعزف على الأورغ موسيقى فيلم “قصة حب”… وعلّق على الفيديو قائلاً: “قصة حبي مع ابنتي”، وعلى الأثر تلقى رمضان العديد من التعليقات التي دعت لابنته بأن يحفظها الله.

وكان محمد رمضان قد أحيا مساء السبت الماضي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023″، حيث قدّم الأغنية الرسمية للبطولة، وسط تفاعل كبير من الجمهور في ملعب “الحسن وتارا” بالعاصمة أبيدجان.

ونشر رمضان صورة له في الملعب الرئيس في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، استعداداً لافتتاح البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم والقارة السمراء.

وكتب رمضان: “إن شاء الله هتشوفوني اللية 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة… بسم الله هفتتحها وهختمها… ثقة في الله نجاح”.

وعلّق رمضان على مشاركته في حفل افتتاح الحفل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكابتن” الذي يقدّمه أحمد حسن عبر قناة dmc، قائلاً إنه يقيم الآن في الفندق نفسه الذي يتواجد فيه منتخب غانا، الذي من المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: “أنا موجود في الأوتيل اللي موجود فيه منتخب غانا، وفي نفس الدور عندي، مش عارف الشركة غلطت ولا إيه!”. وتابع ساخراً: “أعتقد لو واخدين بالهم إني مصري هيخافوا يعملوا كده، والدور كله ريحته أبو فاس تقريباً في علاج طبيعي في الدور مش عارف أعيش، مش عارف هل دي حاجة طبيعية للاعيبة الكرة ولا إيه؟ أنا مش عارف أنام من الريحة”.