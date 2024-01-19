جومانا مراد تكشف سبب رفضها لأدوار الإغراء

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها لا تقدم أدوار جرئية، ولا تقبلها، وتهتم بعدم تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، مع ضرورة أن يكون العمل هادف وفي سياق درامي.

واضافت جومانا مراد خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" أرفض خدش الحياء والإغراء ممكن يبقى بنظرة".

نبذة عن الفنانة جومانا مراد

ممثلة ومنتجة سورية من مواليد السويداء 1973، حاصلة على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق.

كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل (بقايا صور)، بينما أول أدوارها السينمائية كان في فيلم (شعبان الفارس)، انتقلت بعد ذلك لمصر لتقدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية (حياة أو موت)، (الشياطين)، (لحظات أنوثة)، (كباريه)، (شعبان الفارس)، و(الفرح)، بينما من أبرز أعمالها التلفزيونية (رمح النار) (البواسل)، (البحث عن صلاح الدين)، (الخيط الأبيض)، (الطارق)، (الحب موتً)، (الشارد)، (قلب حبيبة)، (هيك تجوزنا)، (نيران البوادي)، (باب الحارة)، (شاهد إثبات)، (مطلوب رجال).

إلى جانب العمل بالتمثيل اتجهت إلى الإنتاج الفني، هي صاحبة شركة للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع وقامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها (الخيط الأبيض)، و(انتقام الوردة)، و(هيك تجوزنا)، كما إنها عضو في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا، وعضو بمجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.