بعد اكتمال أبطاله.. يحيى الفخراني يكثف جلسات التحضير لمسلسل “عتبات البهجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لشركة “العدل غروب” على “فيسبوك” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن الجلسات التحضيرية لمسلسل “عتبات البهجة”، الذي يعود به النجم الكبير يحيى الفخراني إلى شاشة الدراما من جديد بعد توقف ثلاث سنوات منذ قدم مسلسله الأخير “نجيب زاهي زركش” والذي شاركه في البطولة فيه عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا ومحمد محمود وميدو عادل وغيرهم من النجوم.

وظهر في الفيديو النجم يحيى الفخراني مع نجوم وأبطال العمل في جلسات التحضير مع المؤلف مدحت العدل والمخرج مجدي أبو عميرة استعداداً لانطلاق عجلة التصوير، وذلك بعد اكتمال التعاقد مع جميع أبطال المسلسل.

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما ابراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

معالجة درامية لمدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.