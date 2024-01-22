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المرض يطرق باب العائلة المالكة مجدداً.. تقارير طبية تكشف إصابة دوقة يورك بالسرطان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرجسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وشُفيت فيرجسون (64 عاما)، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حاليا بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة عدة شامات.

ونقلت سكاي نيوز عن المتحدث باسمها قوله “إنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة… معنويات الدوقة لا تزال مرتفعة”.

وكانت فيرجسون قد تحدثت عن أهمية الخضوع لفحوص السرطان بعد الجراحة الأولية التي أُجريت لها لاستئصال سرطان الثدي.

وجاء إعلان خبر إصابتها بينما يستعد الملك تشارلز (75 عاما) لإجراء “تصحيحي” لتضخم البروستاتا هذا الأسبوع.

وأعلن مسؤولون في الأسرة المالكة يوم الأربعاء خضوع كاثرين، زوجة الأمير وليام وريث العريش، لعملية جراحية ناجحة في البطن وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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