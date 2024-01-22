ليلى علوي تبدي رأيها بالمنافسة الفنية بصراحة.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بوجودها في دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة، وأيضًا بمنافسة صديقاتها الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي في السينما.

وأضافت ليلى أن المنافسة جميلة وأنها سعيدة جدًا بنجاح الفنانة هالة صدقي بعد طرح أحدث أفلامها “الملكة”، قائلة: “وقريب جدًا نازل فيلم جديد ليسرا وبقول لها مبروك مقدمًا”.

يذكر أنه يعرض حالياً ليلى علوي فيلم “مقسوم” الذي تقوم ببطولته بجوار الفنانة شيرين رضا والفنانة سما إبراهيم.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت التريلر الرسمي لفيلم “مقسوم” على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

ومن ناحية أخري تنظر ليلى علوي عرض فيلم آخر خلال الفترة القادمة، وهو فيلم “آل شنب”، ويشاركها البطولة كل من: لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.