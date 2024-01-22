من ألبوم “النهايات أخلاق”.. رامي صبري يطلق كليب “بين الحيطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري رامي صبري فيديو كليب أغنية “بين الحيطان” التي أصدرها ضمن ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”.

أغنية “بين الحيطان” من كلمات عمر المصري وألحان وتوزيع عمر الخضري والكليب من إخراج المبدع فادي حداد وتم تصويره مؤخراً في لبنان.

الجدير ذكره أن رامي صبري أصدر أغنيات ألبوم “النهايات أخلاق” الأسبوع الماضي عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية، واعتمد طريقة طرح الأغنية تِباعاً على مدار ثلاثة أيام.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد سبع أغنيات وهي: “النهايات أخلاق” من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، “بين الحيطان، من كلمات عمر المصري وألحان وتوزيع عمر الخضري، “بحكي عليكي” من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل، “حلفتلك بالليالي” من كلمات عمر المصري وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري، “جت سليمة”، من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع ، وأغنية “كل سنة”، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، وأغنية “مبسوط يا بعد”، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع تميم.