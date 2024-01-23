كيف علق الجمهور على أحدث ظهور لـ رانيا يوسف وابنتها بفساتين سواريه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك خلال تواجدها في حفل "joy awards".

ونشرت "رانيا"، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت "رانيا" بإطلالة أنيقة برفقة ابنتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أحلى رانيا في الدنيا" ، "يسعد صباحك" ، "منورة الدنيا" ، "الملكة" ، "زي القمر" ، "قمرين" ، "هذا الشبل من ذاك الأسد" ، "جميل جمال مالوش مثال".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف كان فيلم "الملكة" إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، شيرين رضا.

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