رانيا يوسف تتألق في أحدث جلسة تصوير بالألوان الزاهية احتفالًا بشم النسيم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير لها، خلال قضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

ونشرت "رانيا، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم".

وظهرت رانيا يوسف في إطلالة ربيعية بفستان منقوش بالورود ورسومات فلكورية بألوان زاهية، والتي حازت على إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "وأنتي طيبة يا بطل جيلك والأجيال القادمة"، "قمر وربنا"، "ملكه جمال الروح والقلب الطيب"، "يا روني يا جميلة"، "إيه الجمال ده.. أنتي جميلة جدًا".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك ببطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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