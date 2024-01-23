ميليسا باريرا تواصل دعمها لـ فلسطين.. وهذه المرّة بحضور تظاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا في تظاهرة حاشدة داعمة لفلسطين جرت يوم الأحد 21 كانون الثاني (يناير) في بارك سيتي بولاية يوتا.

وفي التفاصيل، كانت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً متواجدة في المدينة لحضور مهرجان “صندانس” السينمائي لعام 2024، حيث عرضت فيلمها الجديد Your Monster للمرّة الاولى قبل أيام قليلة.

ولم تكتف النجمة يوم الأحد بحضور حفل SAGindie Actors Only Brunch، الذي تمّ تصويره في المعرض، بالإضافة إلى الانضمام إلى المتظاهرين، حيث حملت ملصقًا كُتب عليه “خلال حياتنا” و”فلسطين حرّة” مرات عدة وهتفت بصحبة المتظاهرين، “بالآلاف، بالملايين، كلنا فلسطينيون”.

والجدير ذكره هو أنّ باريرا صريحة جداً في دعمها العلني لفلسطين منذ بدء أحداث غزة بحيث عبّرت عن ذلك في استمرار عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تسبب هذا الدعم بطردها واستبعادها عن فيلم Scream VII، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من الاستمرار في دعمها، وقد سبق وأن أكّدت أنّ “الصمت ليس خياراً بالنسبة إليها”، مؤكّدة أنّها “ستواصل التحدث نيابةً عن أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى ذلك، وستواصل الدفاع عن السلام والأمان وحقوق الإنسان والحرّية”.