لقاء طريف بين طارق العلي ودانيلا رحمة في حفل joy awards

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعو الفنانين على المنصات الإجتماعية مقطع فيديو طريف من لقاء الفنان الكويتي طارق العلي بالممثلة اللبنانية دانيلا رحمة في حفل joy awards بالرياض. وساد الود لقاء الفنانين فيما مزحت دانيلا مع طارق العلي قائلة: “من بعد زمان كنت بتضحكنا كتير، وينك ما عم بتضحكنا”.

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