الرحلة الإبداعية حول المملكة تختتم موسمها الثالث في الرياض.. وهؤلاء الفائزون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفلٍ ختامي جامع استضافته العاصمة السعودية الرياض في القاعة الكبرى، أسدلت الرحلة الإبداعية حول المملكة من “أكاديمية MBC” الستار على موسمها الثالث برعاية “MBC Talent” (وكالة مواهب MBC)، متوّجةً الفائزين في جميع مراحل الرحلة وعن مختلف الفئات.

في هذا السياق، تنافس المتسابقون عبر محطات الرحلة للفوز بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي، حيث فاز أصحاب المركز الأول بمبلغ مالي قدره 50 ألف ريال، فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على 20 ألف ريال، و10 آلاف ريال للفائزين بالمركز الثالث. كما حصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الغناء على عقد لإنتاج أغنية خاصة من شركة “بلاتينوم ريكوردز” المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”.

وخلال الحفل الذي استُهلّ بمرور المرشحين ولجنة التحكيم وضيوف الحفل ووجوهه على السجادة الحمراء، قدم عبدالله القصيري، الفائز عن فئة الغناء في الموسم الثاني من الرحلة الإبداعية حول المملكة وصلة غنائية أطرب خلالها الحضور، كما قدم ثلاث مرشحين عن فئة الغناء عرضاً غنائياً متميزاً، تلاه تكريم خاص للجنة حكام المدن والمدربين. وقدم فريق “كوابيس”، الفائز بالمركز الأول عن الموسم الأول استعراضاً مبهراً، إلى جانب وصلات فنية مختلفة قدمتها فرق ومشاركين آخرين، أبرزها الستاند أب كوميدي وألعاب الخفة، فضلاً عن تكريم الشركاء والرعاة. فيما التمّ شمل الجميع في نهاية الحفل على مأدبة عشاء إلى جانب أهل الصحافة والإعلام، حيث التُقطت الصور التذكارية وأُجريت لقاءات مع الفائزين والمكرمين.

تخلل الحفل كلمة لـ زينب أبوالسمح، الرئيس التنفيذي لـ “أكاديمية MBC” والمدير العام لـ “MBC STUDIOS السعودية”، أشارت خلالها إلى أن الرحلة الإبداعية التي أطلقتها “أكاديمية MBC” قبل ثلاث سنوات كانت آنذاك وإلى اليوم أكبر حملة لاكتشاف المواهب الناشئة في السعودية ضمن قطاع الإعلام والترفيه وصناعة الأفلام. وأشارت أبو السمح إلى أن الرحلة في هذا الموسم جالت حول 6 محطات ابتداء من: تبوك، جازان، الخبر، جدة، الرياض انتهاءً بالمحطة الافتراضية. وأضافت أبو السمح: “طافت الجولة بموسمها الثالث حول جميع مناطق المملكة بهدف اكتشاف العقول الإبداعية الشابة في موازاة استقطاب الخبراء والاختصاصيين من المملكة والمنطقة بأسرها لمشاركة شغفهم ومهاراتهم ومعارفهم مع جميع المبدعين والطموحين من المتنافسين، وذلك تماشياً مع هدف الرحلة الذي يجسّد عملياً هدف “أكاديمية MBC” الأول والمتمثل في اكتشاف المواهب السعودية وصقلها والإرتقاء بها. واستعرضت أبوالسمح بعض الأرقام التي توضح ما حققته الأكاديمية خلال الموسم الأخير من الرحلة الإبداعية حول المملكة، حيث أُجريت تجارب أداء لـ 1891 شخصاً، وشملت النهائيات 56 متنافساً في 10 مجالات. وخلال مراحل الرحلة ومحطاتها، تم العمل على تطوير المواهب من خلال إجراء ورش عمل وتدريبات ولقاءات وندوات وحوارات مع خبراء في 10 مجالات مختلفة. وفي نهاية المطاف، ترشح إلى النهائيات 30 متنافساً، حيث حصل ثلاثة مرشحين من كل فئة على بطاقة التأهل للنهائيات.وفي ختام كلمتها شكرت زينب أبو السمح إدارة تطوير المواهب في “MBC Talent” على رعاية الرحلة، مثمّنةً كل ما قدمته من اهتمام ودعم على كافة الأصعدة. كما توجهت بشكر خاص للجان تحكيم المحطات المختلفة للجولة الإبداعية، وأثنت على مجهود أهل الصحافة والإعلام، وكذلك الخبراء والأساتذة الذين انضمّوا للرحلة في مختلف محطاتها وشاركوا علومهم وخبراتهم مع المواهب الناشئة. وختاماً أثنت أبو السمح على المواهب التي شاركت في كل محطة على امتداد المملكة.

الفائزين في جميع الفئات حسب الترتيب :

فئة الغناء

المركز الأول – يزن زميم (جازان) المركز الثاني – علي القرني (الخبر) المركز الثالث – مشاعل محمد (افتراضي)

فئة العزف

المركز الأول – سعود بن نايف (الرياض) المركز الثاني – احمد الحربي (جدة) المركز الثالث – مروان الشهري (افتراضي)

فئة الدوبلاج

المركز الأول- ميثم آل توفيق (افتراضية) المركز الثاني – أحمد اليزيدي (افتراضية) المركز الثالث – نور السادة (الخبر)

فئة صناعة الأفلام

المركز الأول – احمد الحساوي (الخبر) المركز الثاني – زكي عبد الله (افتراضي) المركز الثالث – وفاء عبد العزيز (الرياض)

فئة كتابة السيناريو

المركز الأول – أحمد الحمود (افتراضي) المركز الثاني – سماء الصائغ (افتراضي) المركز الثالث – طيف النمري (افتراضي)

فئة التقديم التلفزيوني

المركز الأول- احمد الزهراني (الخبر) المركز الثاني – فتون مروان (جدة) المركز الثالث – سعيد القحطاني (جازان)

فئة التقديم الإذاعي:

المركز الأول – سعود العقيلي (الخبر) المركز الثاني – تركي الدغيلبي (الرياض) المركز الثالث – ريناد القرشي (جدة)

فئة التمثيل

المركز الأول – الهام علوي (الخبر) المركز الثاني – عصام الخيبري (جدة) المركز الثالث – سليمان خالد (الرياض)

فئة الكوميديا:

المركز الأول – هدى زقزوق (جدة) المركز الثاني – مازن العباد (افتراضي) المركز الثالث – عبدالله بكاري (افتراضي)

فئة الفنون الأدائية:

المركز الأول – مؤيد بخاري (الخبر) المركز الثاني – ريان الدوسري (افتراضي) المركز الثالث – هند المغذوي (جدة)

الجائزة الاستثنائية: الى المتسابقة عائشة حسام كأصغر متسابق في المسابقة من مدينة (تبوك)