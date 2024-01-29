أنجلينا جولي قررت توريث إبنها حصرياً كل ثروتها وقيمتها 118 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - أنجلينا جولي قررت توريث إبنها مادوكس كل ثروتها البالغة 116 مليون دولار حصرياً لإبنها مادوكس. والسبب العلاقة السيئة بين إبنها وزوجها السابق براد بيت كما أن هناك ملاحقات قضائية بحقه. مادوكس هو الإبن المفضل لأنجلينا جولي وهي مستاءة من العمل العنفي الذي قام به زوجها خلال رحلة عام 2016 حيث أمسك برأسها وبكتفيها فحاول مادوكس الدفاع عن والدته. تلك الحادثة قضت على علاقتهما وحذف مادوكس إسم والده من إسمه وأصبحت علاقة أنجلينا بإبنها مميزة لأنه دافع عنها. لكن براد بيت لا يوافق على قرارها بتوريث مادوكس فقط.

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