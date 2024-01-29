ميرنا وليد - بيروت - بريجيت باردو واعدت 100 رجل. وكانت تبدّل الرجال كما تبدل ثيابها وكانت تملك طريقة غريبة للوصول اليهم. كانت تحب اللهو ولا تبالي بما يقوله الناس عنها. وكان لها علاقات عاطفية مع المعجبين والمخرجين والسياسيين الذين لا يستطيعون مقاومة جمالها. أول شخص أحبته هو المخرج روجيه فاديم لكن والدها لوي باردو كان معارضاً لهذه العلاقة وحاول أن يقنعها بالذهاب الى لندن لمتابعة دراستها وتنساه لكنها حاولت الإنتحار بوضع رأسها في الفرن لكن والدها أنقذها ورضخ لمشيئتها مقابل زواجهما. علاقتهما لم تدم سوى بضعة سنوات. بعد روجيه فاديم أقامت علاقة مع جاك شارييه والملياردير غانتر ساخس وغيرهما كان لها علاقات وصلت الى المئة. عندما تتعثر علاقتها بأحدهم كانت تهدد بالإنتحار ونفذت تهديدها مرة وتناولت كمية من الحبوب لكن محاولتها باءت بالفشل. وحين تقدمت بالعمر إستبدلت الرجال بالحيوانات وأصبح لديها في مزرعتها 1000 حيوان. تعيش حالياً مع زوجها برنار دورمال الذي تزوجته منذ حوالي 30 سنة وبعد زواجها منه توقفت عن تجميع الرجال مثل الألعاب.

كانت هذه تفاصيل خبر بريجيت باردو واعدت 100 رجل وإستبدلتهم بالحيوانات حين تقدمت بالعمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.