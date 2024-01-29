إبن كاظم الساهر نسخة طبق الأصل عنه.. والجمهور يعلق : "الجينات الحلوة" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان العراقي كاظم الساهر مع ابنه وسام واقفين إلى جانب بعضهما البعض الذي يشبهه الى حد بعيد حسب تعليقات الجمهور الذي أكد على "الجيانت الحلوة" التي نقلها الوالد الى ابنه.

كما نوّه البعض الى العلاقة الجميلة التي تجمع القيصر بابنه والذي يعامله كصديق له.

من ناحية ثانية، يستعد كاظم الساهر لطرح ألبوم جديد يحمل عنوان "كاظم... مع الحب" في عيد الحب اي في 14 شباط المقبل، وذلك بعد 8 سنوات عن صدور آخر ألبوماته "كتاب الحب". وتشويقاً للجمهور أصدر فيديو كليب أغنيته "يا وفية" من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وألحان الساهر، ووزعها موسيقياً ميشال فاضل.