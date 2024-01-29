- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان العراقي كاظم الساهر مع ابنه وسام واقفين إلى جانب بعضهما البعض الذي يشبهه الى حد بعيد حسب تعليقات الجمهور الذي أكد على "الجيانت الحلوة" التي نقلها الوالد الى ابنه.
كما نوّه البعض الى العلاقة الجميلة التي تجمع القيصر بابنه والذي يعامله كصديق له.
من ناحية ثانية، يستعد كاظم الساهر لطرح ألبوم جديد يحمل عنوان "كاظم... مع الحب" في عيد الحب اي في 14 شباط المقبل، وذلك بعد 8 سنوات عن صدور آخر ألبوماته "كتاب الحب". وتشويقاً للجمهور أصدر فيديو كليب أغنيته "يا وفية" من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وألحان الساهر، ووزعها موسيقياً ميشال فاضل.
كانت هذه تفاصيل خبر إبن كاظم الساهر نسخة طبق الأصل عنه.. والجمهور يعلق : "الجينات الحلوة" - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.