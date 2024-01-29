جوري بكر تنشر صورا برفقة ابنها.. والجمهور يعلق: "عروسة باربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة جوري بكر صورا لها برفقة ابنها وحرصت على عدم إظهاره لمتابعيها.

وشاركت جوري الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمر، الله يحميه ويحفظه، ربنا يخلهولك، عروسة باربي، ما شاء الله".

يذكر أن جوري تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش والمقرر عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.

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